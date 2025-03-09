Россия назло врагам только расширяет свое присутствие в Средиземноморье

В глазах официальных лиц объединенная Европа вновь оказалась в отчаянном положении. И все это потому, что России, которую она ненавидит, дали второй шанс, как говорится, построить военно-морскую базу в Средиземном море.
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