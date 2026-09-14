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Депутат Чепа: Россия может приблизить свое оружие к Финляндии

Депутат Чепа: Россия может приблизить свое оружие к Финляндии

Россия на фоне присоединения Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию в Европе может разместить «свое оружие» вблизи российско-финской границы, если в Хельсински примут решение транспортировать на территорию государства ядерное оружие.

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