Оперный певец Рибикезу отметил невозможность отмены русской культуры

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Отменить русскую культуру не получится никогда. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал приглашенный солист Мариинского театра, итальянский оперный певец Джованни Рибикезу, отметив, что он счастлив работать в России.
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