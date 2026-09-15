Орлов назвал глупостью слухи о запрете «Зенита» для Мостового

В матче 8-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на своём поле обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. После завершения встречи комментатор Геннадий Орлов прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что клуб из Санкт-Петербурга якобы не позволил арендованному железнодорожниками Андрею Мостовому провести на поле все 90 минут.
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