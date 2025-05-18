«Только вперёд!»: команда компании «Адвекс» заряжена на победу в забеге «Бегом с дневником»

Они принимают участие в забеге в честь Дня города и дня рождения своей фирмы Команда компании «Адвекс» активно готовится к участию в благотворительном забеге «Бегом с дневником», проходящем сегодня в Санкт-Петербурге.
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