Металлическая балка пробила голову девятилетнему мальчику в спортклубе

Девятилетний мальчик попал в больницу после того, как ему на голову упала металлическая балка. Инцидент произошел вечером 21 февраля в спортивном клубе Всеволожска Ленинградской области, сообщил источник РЕН ТВ.
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