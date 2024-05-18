Матео Аполонио стал самым молодым игроком в истории аргентинского футбола

Футбольный талант Матео Аполонио, представляющий "Депортиво Риестра", совершил историческое достижение, став самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в профессиональных соревнованиях в Аргентине.
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