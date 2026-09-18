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Регионы России

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41% россиян считают скидки на распродажах уловкой — исследование

41% россиян считают скидки на распродажах уловкой — исследование

Более 40% россиян воспринимают скидки на распродажах как уловку, утверждают эксперты Роскачества. Согласно исследованию, проведённому совместно с проектом «Финансы Mail» и опубликованному ТАСС, лишь 6% респондентов уверены в реальном снижении цен во время акций.

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