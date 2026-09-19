Проверьте, насколько вы не отличаетесь сообразительностью и знаниями золотой классики советских комедий! фото: комедия «Самогонщики» (1962)С днем рождения, читатель, — днем рождения смайлика! Ровно 44 года тому назад, 19 сентября 1982-го, профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман на далекой Американщине ввернул в электронное письмо первый эмодзи.