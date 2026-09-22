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В Утрехтском университете нашли фрагмент «Одиссеи» возрастом 1,7 тысячи лет

В Утрехтском университете нашли фрагмент «Одиссеи» возрастом 1,7 тысячи лет

Фрагмент «Одиссеи» Гомера возрастом около 1,7 тысячи лет обнаружил историк Марк де Крей в собрании античных рукописей библиотеки Утрехтского университета.

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