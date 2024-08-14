Захарова: надеемся, что просьба ООН о доступе в Курскую область – не перформанс

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Москва рассчитывает, что запрос Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на получение доступа в Курскую область, является желанием узнать правду, а не "перформансом".
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