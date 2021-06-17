Вечерняя Москва

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Врач объяснил, как безопасно загорать в жару

Врач объяснил, как безопасно загорать в жару

Взрослым людям достаточно 15–20 минут на солнце, чтобы укрепить свое здоровье. Начинать лучше с пяти минут, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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