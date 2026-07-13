Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 14 июля

За прошедший день, 12 июля, на территории гослесфонда Московской области возгораний не было. По данным Комитета лесного хозяйства Московской области, 13 и 14 июля на всей территории региона ожидается I класс пожарной опасности, а 15 июля — II класс.
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