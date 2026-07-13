360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 14 июля

Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 14 июля

За прошедший день, 12 июля, на территории гослесфонда Московской области возгораний не было. По данным Комитета лесного хозяйства Московской области, 13 и 14 июля на всей территории региона ожидается I класс пожарной опасности, а 15 июля — II класс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии