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Царьград

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Оккупанты бегут: Глава Запорожской области анонсировал полное освобождение региона

Оккупанты бегут: Глава Запорожской области анонсировал полное освобождение региона

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил то, что киевские боевики в срочном порядке начинают строить оборонительную линию, которую ранее выстраивала армия России со своей стороны линии соприкосновения, однако все у них идет наперекосяк, а также сделал важное заявление, внушающее надежду в сердца русского народа.

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