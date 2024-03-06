Оккупанты бегут: Глава Запорожской области анонсировал полное освобождение региона

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил то, что киевские боевики в срочном порядке начинают строить оборонительную линию, которую ранее выстраивала армия России со своей стороны линии соприкосновения, однако все у них идет наперекосяк, а также сделал важное заявление, внушающее надежду в сердца русского народа.