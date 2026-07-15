NYT: Трамп хочет иметь единоличное право отменять санкции против России

Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект о масштабных санкциях против России и ее партнеров только при условии, что у него будет единоличное право приостанавливать или отменять ограничения.
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