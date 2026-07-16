НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Олимпиада юных геологов собрала в Альметьевском районе 380 школьников

Олимпиада юных геологов собрала в Альметьевском районе 380 школьников

Фото: пресс-служба «Татнефти» В детском оздоровительном лагере «Солнечный» Альметьевского района проходит XII Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов, организованная компанией «Татнефть».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии