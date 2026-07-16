Олимпиада юных геологов собрала в Альметьевском районе 380 школьников

Фото: пресс-служба «Татнефти» В детском оздоровительном лагере «Солнечный» Альметьевского района проходит XII Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов, организованная компанией «Татнефть».
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