Захарова: обвинения Европы в киберагрессии бездоказательны

Новости внутренней и внешней политики в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием в связи с заявлением Совета Европейского Союза, в котором Россия обвиняется во вредоносной кибердеятельности против десяти европейских государств, включая Украину.