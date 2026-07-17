Захарова: обвинения Европы в киберагрессии бездоказательны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием в связи с заявлением Совета Европейского Союза, в котором Россия обвиняется во вредоносной кибердеятельности против десяти европейских государств, включая Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии