Не нужно вводить запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями

Alex Nемо

Предлагаю Думе обсудить следующее предложение: Все затраты бюджета на депортацию мигрантских семей, в том числе возврат материнских капиталов, социальные выплаты и т.д., вплоть до следующих выборов компенсировать из зряплаты депутатки Бесараб. Может тогда она поймёт во сколько обходятся её предложения. Если вдруг её зряплаты не будет хватать то, насколько мне известно, у неё (и её семьи) достаточно солидные банковские счета и имеется собственность не малой стоимости для компенсации недостающей суммы!