Депутат Светлана Бессараб считает, что не нужно вводить запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями.
Не нужно вводить запрет на переезд мигрантов в Россию с семьями
Комментарии
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Alex Nемо
Предлагаю Думе обсудить следующее предложение: Все затраты бюджета на депортацию мигрантских семей, в том числе возврат материнских капиталов, социальные выплаты и т.д., вплоть до следующих выборов компенсировать из зряплаты депутатки Бесараб. Может тогда она поймёт во сколько обходятся её предложения. Если вдруг её зряплаты не будет хватать то, насколько мне известно, у неё (и её семьи) достаточно солидные банковские счета и имеется собственность не малой стоимости для компенсации недостающей суммы!
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2 час.
Михаил Сартин
Продажная девушка.
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1 час.
S
Serg
наверняка эту продажную суку Бессараб выбирали по партийным спискам. Вот такие твари и устроили нам мигрантскую "баню"
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2 мин.
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