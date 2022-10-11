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Пошел на посадку: что привело к аресту экс-чиновника Росавиации

Пошел на посадку: что привело к аресту экс-чиновника Росавиации

За месяц до ареста экс-чиновника Росавиации Максима Павлюка российские пилоты пожаловались в Генпрокуратуру на незаконное аннулирование агентством свидетельств — этим летом регулятор лишил лицензий более чем 30 летчиков, выяснили «Известия».

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