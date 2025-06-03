«Леденящая душу угроза»: Путин припугнул Запад масштабными военными учениями на Балтике

АндрейБорков

Весьма и весьма неплохо! Отработали элементы задач для ПЛ и надводных кораблей и на уровне отдельных кораблей и в составе соединения, 20 боевых кораблей это уже не самая малая эскадра, при чем разные корабли - и ПЛ и ракетные и противолодочные и тральщики(уничтожение мин). Так же радует, что кораблями ДКБФ начато сопровождение гражданских судов на Балтике в интересах РФ. Гей-ро-пейцы (НАТОвцы) на прямой конфликт с ВМФ РФ идти ссат, по этому орут благим матом про "угрозу российскую". Пусть орут, это для них дело привычное. Главное, что бы в случае чего, не дай Бог конечно тому случиться, наши не отыграли назад и не свели все к словоблудию, а охерачили бы этих гей-ро-пейских гомосеков гвоздодером по хлебалу.