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«Леденящая душу угроза»: Путин припугнул Запад масштабными военными учениями на Балтике

«Леденящая душу угроза»: Путин припугнул Запад масштабными военными учениями на Балтике

Президент РФ проводит масштабные военные учения. Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.

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Комментарии
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Лев Добрый
Иногда хочется верить, что мы можем всё!👍👍👍👈😆
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7 час.
АндрейБорков
Весьма и весьма неплохо! Отработали элементы задач для ПЛ и надводных кораблей и на уровне отдельных кораблей и в составе соединения, 20 боевых кораблей это уже не самая малая эскадра, при чем разные корабли - и ПЛ и ракетные и противолодочные и тральщики(уничтожение мин). Так же радует, что кораблями ДКБФ начато сопровождение гражданских судов на Балтике в интересах РФ. Гей-ро-пейцы (НАТОвцы) на прямой конфликт с ВМФ РФ идти ссат, по этому орут благим матом про &quot;угрозу российскую&quot;. Пусть орут, это для них дело привычное. Главное, что бы в случае чего, не дай Бог конечно тому случиться, наши не отыграли назад и не свели все к словоблудию, а охерачили бы этих гей-ро-пейских гомосеков гвоздодером по хлебалу.
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7 час.
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