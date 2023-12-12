Главный вопрос: КТО их приглашает? Орбакайте, Ревву и прочих. Ну есть такие товарищи, мир не без добрых людей

Вы помните группу «Земляне»? Ну там, где: «А снится нам трава, трава у дома, зелёная-зелёная трава»? Если честно, лично я других композиций группы не помню, но название «Земляне», конечно, было на слуху и воспринимался коллектив… Главный вопрос: КТО их приглашает? Орбакайте, Ревву и прочих.