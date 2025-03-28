Иностранные спецслужбы вербуют белорусов для терактов в России с 2022 года

С февраля 2022 года фиксируются попытки иностранных спецслужб вовлечь белорусов в теракты в России. Начальник ГУБОПиК Белоруссии Андрей Ананенко рассказал о вербовке и подготовке преступлений, наивных граждан вводят в заблуждение.