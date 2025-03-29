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Хинштейн: в Суджанском районе мирный житель подорвался на мине

Хинштейн: в Суджанском районе мирный житель подорвался на мине

В Суджанском районе 39-летний гражданин получил серьезные травмы в результате подрыва на мине. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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