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“Не уверена, что Маша бы так смогла”, – Фроловцева, исполняющая роль бабушки в “Ворониных”, высказалась о Марии Ильюхиной

“Не уверена, что Маша бы так смогла”, – Фроловцева, исполняющая роль бабушки в “Ворониных”, высказалась о Марии Ильюхиной

Анна Фроловцева. Фото: zelengarden.ruВесной Мария Ильюхина, известная своей ролью Маши в сериале “Воронины”, поделилась со своими поклонниками, что ее не пригласили для съемок в сиквеле проекта под названием “Костя – Вера”.

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