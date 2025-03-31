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Живая Кубань

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Компанию, занимающуюся вывозом мусора на Кубани, привлекли к ответственности за неоднократные нарушения

Компанию, занимающуюся вывозом мусора на Кубани, привлекли к ответственности за неоднократные нарушения

Компанию, занимающуюся вывозом мусора на Кубани, привлекли к ответственности за неоднократные нарушенияВ Ейске региональный оператор «ЭкоЮг» привлечён к административной ответственности за нарушения в своей работе.

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