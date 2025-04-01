Психолог Манцурова посоветовала избегать сарказма в шутках

Шутки с сарказмом или провокациями вряд ли вызовут радость у собеседника, зато обидят его легко. Об этом в беседе с РИАМО предупредила педагог-психолог центра инклюзивного образования "Южный" города Москвы Людмила Манцурова.
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