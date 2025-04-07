Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Ряху наел вон какую, и собрался бежать).С приходом Хинште...
  • Татьяна Гусева
    Ну, хоть кто-то из столицы на общих основаниях посетил наш бедный город. Это он ещё не был на улице Гагарина с её отс...Политолог Слатино...
  • Станислава
    Что так Куцак быстро хочет сбежать, сколько наворовал? Может хочет с наворованным сбежать за бугор?С приходом Хинште...

Политолог Слатинов не смог впихнуться в общественный транспорт Орла

Политолог Слатинов не смог впихнуться в общественный транспорт Орла

Известный российский политолог, доктор наук Владимир Слатинов поделился впечатлениями от мимолётного посещения Орла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Ну, хоть кто-то из столицы на общих основаниях посетил наш бедный город. Это он ещё не был на улице Гагарина с её отсутствием нормальных тротуаров, и улицу Городскую, где ни одного сетевого продовольственного магазина. Зато у области есть миллиардные долги государству. Хотя, как выяснилось, у нас прекрасно работает сельское хозяйство, продукты питания выпускаются по плану, как положено, и даже поставляются за пределы области и России. Однако цены на них растут, и никто из власти не в состоянии остановить непомерные аппетиты торговли на наценку.
Ответить
4 час.
наверх