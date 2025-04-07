Политолог Слатинов не смог впихнуться в общественный транспорт Орла

ТГ

Татьяна Гусева

Ну, хоть кто-то из столицы на общих основаниях посетил наш бедный город. Это он ещё не был на улице Гагарина с её отсутствием нормальных тротуаров, и улицу Городскую, где ни одного сетевого продовольственного магазина. Зато у области есть миллиардные долги государству. Хотя, как выяснилось, у нас прекрасно работает сельское хозяйство, продукты питания выпускаются по плану, как положено, и даже поставляются за пределы области и России. Однако цены на них растут, и никто из власти не в состоянии остановить непомерные аппетиты торговли на наценку.