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Царьград

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США разместят беспилотники Triton на базе в Японии: усиление обороны региона

США разместят беспилотники Triton на базе в Японии: усиление обороны региона

В ближайшие недели США разместят на японской базе Кадэна разведывательные беспилотники MQ-4C Triton. Министр обороны Японии заявил, что это усилит возможности разведки альянса, несмотря на недовольство губернатора Окинавы, Дэнни Тамаки.

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