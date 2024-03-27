Шойгу направил телеграмму мотострелковому полку, отличившемуся в ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу направил телеграмму командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознамённого, орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, отличившемуся в ходе специальной военной операции.
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