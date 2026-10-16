Александр Олешко приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью.Народный артист России Александр Олешко впервые за долгие годы приподнял завесу над своей личной жизнью — на благотворительном фестивале «Белая трость» он ответил на вопрос о супруге, которую скрывал от публики много лет.