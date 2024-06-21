Нидерланды — Австрия: прогноз на матч 25 июня 2024 года, Чемпионат Европы, Победа Нидерландов

Дата: 25 июня 2024 годаМесто проведения: Олимпийский стадион Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ➡️ Забрать фрибет 3 000₽ Превью матча: Матч между сборными Нидерландов и Австрии в третьем туре группового этапа Чемпионата Европы обещает быть захватывающим.