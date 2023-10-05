Коммандера, пса Байденов, выгнали из Белого дома

Коммандер, немецкая овчарка Байденов, укусившая нескольких сотрудников американского президента, "больше не находится в Белом доме", по словам пресс-секретаря президентской четы, которой уже пришлось расстаться с другой собакой по аналогичным причинам, сообщает Le Figaro, передает News.