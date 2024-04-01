В Балтиморе откроют временный канал для прохода судов после обрушения автомобильного моста

Американские власти нашли способ восстановить движение судов в городе Балтимор в штате Мэриленд. Ранее, 26 марта, там обрушился автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезался контейнеровоз.
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