Драка члена сборной России по вольной борьбе с охраной клуба попала на видео

В Махачкале драка 28-летнего члена сборной России по вольной борьбе, мастера спорта международного класса, призера молодежного первенства Европы Исмаила Абдуллаева с охраной клуба La Villa попала на видео.
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