Полиция и спасатели сдерживают зевак, которые пытаются близко подойти к пожару в Sport Palace

На месте горящего здания Sport Palace толпится большое количество прохожих. Как сообщает корреспондент Мойки78, полицейские и спасатели сдерживают людей, которые пытаются слишком близком подойти к пожару.
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