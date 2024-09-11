Запад и Киев обсудили возможность атак дальнобойным оружием по РФ: что известно

В Вашингтоне подготовили почву для резкой эскалации конфликта на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве обсудил возможность применения дальнобойного оружия НАТО по целям в России далеко за линией фронта.
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