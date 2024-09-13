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Сам себе мастер

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Игрушки из подручных материалов своими руками: детские поделки

Игрушки из подручных материалов своими руками: детские поделки

Игрушки из подручных материалов своими руками создаются, прежде всего, детьми и для детей. Использование самых обычных, повседневных предметов и материалов для создания игрушек развивает воображение, сообразительность и логическое мышление, а в творческий процесс может включиться вся семья.

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