Россия и Иран укрепляют партнерство: ратифицирован стратегический договор

Совет Федерации утвердил договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Подписанный в Москве документ охватывает сферы обороны, технологий и энергетики, закрепляя долгосрочное сотрудничество двух стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии