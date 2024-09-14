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Петербургский дневник

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Дегтярёв обсудил планы развития университета имени П.Ф. Лесгафта с ИО ректора

Дегтярёв обсудил планы развития университета имени П.Ф. Лесгафта с ИО ректора

В центре внимания – подготовка к новому отопительному сезону Министр спорта России Михаил Дягтерёв обсудил будущее Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.

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