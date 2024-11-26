Тренер «ПСЖ» объяснил, почему поставил Сафонова вместо Доннаруммы на матч с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопросы журналистов о причинах своего решения поставить на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов российского вратаря Матвея Сафонова вместо итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, считающимся основным голкипером команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии