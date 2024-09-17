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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Ньянг: «Мо Вагнер поставил через меня со словами «Слишком медленно!» Он сделал это только для того, чтобы вывести меня из себя»

Эпизод произошел, когда форвард «Кавальерс» выступал за «Сиксерс». По словам Ньянга, он дружит с братьями Моритцем и Францем Вагнерами.

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