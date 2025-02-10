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Царьград

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Олег Стриженов: артист ушёл из жизни из-за последствий инсульта в 95 лет

Олег Стриженов: артист ушёл из жизни из-за последствий инсульта в 95 лет

Народный артист СССР Олег Стриженов, известный актёр театра и кино, вероятно, скончался в возрасте 95 лет из-за последствий ишемического инсульта.

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