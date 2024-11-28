Россия находит новый способ производства подсанкционных 48-ядерных процессоров Baikal-S

России удалось получить небольшую партию 48-ядерных процессоров BaikalS, предназначенных для серверов и устройств хранения данных, сообщает CNews со ссылкой на Василия Шпака, заместителя министра промышленности.
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