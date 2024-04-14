Конфликт Израиля и Ирана может быть выгоден Киеву, — эксперт

Обострение ближневосточного конфликта может ускорить одобрение конгрессом США выделения новой помощи Киеву, считает полковник американской армии в отставке, бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.
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