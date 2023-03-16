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Полмиллиона жителей Франции вышли на улицы против пенсионной реформы

Полмиллиона жителей Франции вышли на улицы против пенсионной реформы

Уличные акции против пенсионной реформы во Франции собрали по меньшей мере 480 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

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