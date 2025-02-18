Астраханцы выиграли многомиллионный грант за проект в области культуры

Просветительский проект «Фронтовая подруга» получил более 2,5 миллиона рублей. Астраханский областной научно-методический центр народной культуры стал победителем программы грантовой поддержки творческих проектов от Минкультуры России.
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