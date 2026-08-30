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Покер Лионеля Месси принес «Интер Майами» победу над «Монреалем»

Покер Лионеля Месси принес «Интер Майами» победу над «Монреалем»

В матче регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» разгромил «Клеб де Фут Монреаль» со счетом 7:1. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт» .

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