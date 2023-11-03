Кто бы мог подумать, что у народного достояния и газового монополиста Всея Руси не будет хватать денег на новые инвестиционные проекты, а ведь ещё каких то два года назад Газпром был на коне прям как император Петр Великий на Сенатской… Без Европы туго: Газпром признался в нехватке денег .
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