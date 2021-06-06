Более 170 учений провели артиллеристы ЦВО в зимнем периоде обучения

Более 170 учений провели артиллеристы ЦВО в зимнем периоде обучения

В отчетном периоде в лучшую сторону отмечены ракетная и реактивная артиллерийская бригада, дислоцированные в Оренбургской и Курганской областях соответственно.

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