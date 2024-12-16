Клэй Томпсон о втором матче против «Уорриорз»: «Намного проще. Особенно без всех этих капитанских фуражек»

Защитник «Далласа» записал на свой счет 29 очков, 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 7 3-очковых попаданиях во втором матче в Сан-Франциско после переезда в Техас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Лукман о «Реале»: «Мбаппе – один из лучших в мире и доказывал это тысячу раз. «Аталанта» думает не о мести за Суперкубок, а только об этой игре»
- Юлия Ефимова: «Если бы нам сказали за недели три или месяц, то я, наверное, по‑другому бы подготовилась к отбору на ЧМ, но как есть»
Свежие комментарии